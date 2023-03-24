انت الان تتابع خبر احتجاجات الفرنسيين تؤجل زيارة الملك تشارلز الثالث إلى باريس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قصر الإليزيه اليوم الجمعة إرجاء زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا على خلفية الاحتجاجات التي تعيشها البلاد ضد إصلاح نظام التقاعد.



وكانت الحكومة الفرنسية، أكدت الجمعة على لسان وزير الداخلية جيرار دارمانان أن باريس "ستكون جاهزة لاستقبال ملك بريطانيا في ظروف مثالية".



ولم يخف نقابيون "اهتمامهم" بهذه الزيارة التي كان مقرراً أن تبدأ مساء الأحد وتدوم حتى الأربعاء، وستكون أول زيارة دولة للملك منذ اعتلائه العرش.



وذكر قصر الإليزيه في بيان الجمعة نقلته قناة فرانس 24 "نظراً للإعلان أمس عن تنظيم يوم آخر من الاحتجاجات على مستوى البلاد على إصلاح نظام التقاعد يوم الثلاثاء، سيتم تأجيل زيارة الملك تشارلز التي كانت مقررة مبدئياً بين 26 و29 آذار".



وجاء هذا الإرجاء بعد تأكيد للحكومة على لسان وزير الداخلية جيرار دارمانان الجمعة أن باريس "ستكون جاهزة لاستقبال ملك بريطانيا في ظروف مثالية". وأعلن، أن أربعة آلاف شرطي ودركي كانوا سينشرون بمناسبة هذه الزيارة