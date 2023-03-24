100 ألف مصلّ أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى

انت الان تتابع خبر100ألف مصلّ أدّوا صلاة الجمعة في الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى نحو 100 ألف مصل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، وفق ما ذكرته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الآلاف من أبناء شعبنا من القدس وأراضي الـ48، ومن مختلف محافظات الضفة الغربية، توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب المسجد الأقصى، رغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت قوات الاحتلال صباح اليوم العشرات من الفلسطينيين من الدخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى.

كما أغلقت شرطة الاحتلال مفترقات شوارع وطرق رئيسية بسواتر حديدية، ونشرت نحو 200 عنصر إضافي في شوارع وأزقة البلدة القديمة، وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وأطلقت طائرة مسيرة في أجوائه، فيما اعتلى عناصرها أسطح المباني الملاصقة للمسجد