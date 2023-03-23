انت الان تتابع خبر دعوات أوروبية لفرض عقوبات جديدة على روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا وتشديد قيود الالتزام بالعقوبات الحالية وسقف أسعار النفط الروسي.



وكان ذلك قد جاء في بيان تبنته القمة الأوروبية اليوم الخميس، أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بالحفاظ على الضغط الجماعي على روسيا وتشديده، بما في ذلك من خلال فرض قيود جديدة، ومواصلة العمل على سقف أسعار النفط بالتعاون مع الشركاء".



وأشار البيان أن "الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية تعزيز العمل على التطبيق الفعال للعقوبات القائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني".



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "سيكثف العمل مع الشركاء للتصدي للخطاب الروسي الكاذب والتضليل بشأن الحرب".



ولم يتضمن بيان القمة الأوروبية أي إجراءات محددة في هذا الصدد.