رئيس الوزراء اللبناني يدعو لإنقاذ بلاده

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رياض - احمد صلاح - أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن الأوضاع في بلاده تقتضي عملية طوارئ سريعة للإنقاذ.



وأشار ميقاتي خلال لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الخميس، أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل للحل.



وصرح ميقاتي بعد لقائه بري في عين التينة في بيروت، " كنت صريحا جدا مع دولة الرئيس بأن الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع راهنا، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية".



وأفاد بأن "انتخاب الرئيس مسألة ضرورية والمدخل إلى الحل".



وأضاف "من ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيسا للجمهورية".



وذكر ميقاتي "اليوم نحن أمام ثلاثة خيارات إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو لا نتفق بتاتا".



وأكمل قائلا: "وبدا واضحا أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألا نتفق بتاتا، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك".