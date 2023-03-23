انت الان تتابع خبر رشيد مباركي: لم يسبق أن دفع لي المغرب سنتيما واحدا لأقول أي شيء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد الصحافي “المفصول” من قناة “BFMTV” الفرنسية، رشيد مباركي، لأول مرة، على التهم الموجهة إليه، نافيا أن يكون قد تلقى أية أموال من المغرب، ومقدما توضيحات بشأن استخدامه عبارة “الصحراء المغربية”.



وقال الصحافي مباركي، خلال الاستماع إليه في الجمعية العمومية الفرنسية، “لم يسبق للمغرب أبدا أن دفع لي سنتيما واحدا لأقول أي شيء”، واصفا ما اتهامه بتلقى أموال من المغرب بـ”الأمر السخيف”.



وأضاف الصحافي: “المغرب بلد كبير ذو سيادة ولا يحتاج إلى أحد للدفاع عن مصالحه ولا سيما من تيليغرافيست صغير”.





وارتباطا بقضية توقيفه من طرف قناة “BFMTV” بسبب استخدامه عبارة “الصحراء المغربية” ضمن إحدى النشرات الإخبارية، قال المباركي إن العبارة جاءت في سياق عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الإسبانية بعد اعتراف هذه الأخيرة بمغربية الصحراء.



وزاد المتحدث: “الموضوع كان عن المنتدى الاقتصادي الإسباني المغربي، وقلت إن هذا المنتدى بين المغرب وإسبانيا أصبح ممكنا بفضل عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، لأنه نتذكر أنه كانت هناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين والحدود كانت مغلقة، عاد الدفئ إلى العلاقات، واعترفت إسبانيا بالصحراء مغربية. هذه هي جملتي بالضبط”.



ولفت الصحافي ذو الأصول المغربية إلى أن عدد من الشخصيات السياسية البارزة تتحدث عن الصحراء باستخدام عبارة المغربية، مثل المستشار النمساوي.



يذكر أن قناة ”BFMTV” الفرنسية أوقفت، في فبراير الماضي، الصحافي رشيد مباركي، بسبب نطقه عبارة “الصحراء المغربية” في إحدى النشرات الإخبارية.