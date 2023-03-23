انت الان تتابع خبر في اول أيام رمضان .. الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، باحات المسجد الأقصى - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه المختلفة.



وأضافت دائرة الأوقاف أن شرطة الاحتلال قامت بحماية مجموعات المستوطنين إلى حين انتهاء اقتحامهم، كما تمركزت عناصرها قرب أبواب الأقصى وفرضت قيودا على المصلين وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



كما استفر مستوطنون المقدسيين بتعليقهم أعلام الاحتلال على أسوار القدس.