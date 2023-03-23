انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: انخفاض وفيات كورونا بنسبة 46% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا انخفض بنسبة 46 بالمئة مقارنة مع الأيام الـ 28 الماضية، فيما انخفض عدد الإصابات بنسبة 31 بالمئة.



وبحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، أصيب أكثر من 3.7 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم خلال الفترة من 20 شباط إلى 19 آذار من العام الحالي، وتوفي أكثر من 26 ألفا، حيث سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات، تلتها بريطانيا، واليابان، والبرازيل، والصين.