انت الان تتابع خبر فلسطين .. شهيد برصاص الاحتلال في طولكرم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد صباح اليوم الخميس، الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في طولكرم.



وقال أمين سر حركة “فتح” في شوفة مراد دروبي، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وأغلقت مدخلها الرئيس ومنعت المركبات والمواطنين من المرور، وحاصرت منزلا كان يتحصن داخله الشاب أبو خديجة.



وأوضحت مصادر طبية أن الشهيد أبو خديجة وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاصة في الرأس أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، إضافة إلى عدة رصاصات في الأطراف السفلية.



وبارتقاء الشاب أبو خديجة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى (90 شهيدا)، بينهم 17 طفلا، وسيدة. (وفا)