انت الان تتابع خبر رأي وزير المالية الإسرائيلي بأنور السادات والسلام مع مصر .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، واحد من أشد المعارضين لاتفاقية السلام التي وقعتها تل أبيب مع القاهرة في عام 1979.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية وفقا لمقال الصحفية الإسرائيلية ميراف ارلوزوروف، أن سموتريتش، المثير للجدل بتصرحاته الأخيرة حول الفلسطينيين، يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن أخطأ عندما وقع اتفاقية سلام مع مصر وتنازل عن سيناء، مشيرة إلى أنه أوضح في عدد من المؤتمرات أن الرئيس المصري الأسبق أنور السادات لم يتخيل أن هذا هو ما سيحصل عليه من بيغن، متهما إياه أنه لم يكن يعرف كيف يتفاوض وكان بإمكانه أن يتوصل إلى اتفاق أفضل بكثير.



وكشفت الصحفية الإسرائيلية أن وزير المالية الذي لا يؤمن باتفاقات السلام مع مصر ودائما ما يلوح بمعارضته لانسحاب إسرائيل من سيناء ويرى أن الاتفاق مع الأردن سيئ أيضا، يريد ضم المناطق الفلسطينية والقيام بعملية نقل للسكان الفلسطينيين من كامل أراضيهم.



الجدير بالذكر، أن سموتريتش زعم خلال خطاب ألقاه في مؤتمر عقد في باريس، بداية الأسبوع الجاري، قائلا: "لا يوجد شعب فلسطيني. وهل يوجد تاريخ فلسطيني؟ إنهم يخترعون شعبا خياليا. ويعملون من أجل حقوق خيالية من أجل محاربة الحركة الصهيونية. هذه هي الحقيقة. وينبغي أن يسمع عرب أرض إسرائيل هذه الحقيقة، وكذلك اليهود المرتبكون قليلا وقصر الإليزيه والبيت الأبيض أيضا. يجب أن يسمع ذلك العالم كله".