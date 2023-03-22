انت الان تتابع خبر بعد الحديث عن حصارها .. زيلينسكي يزور باخموت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كييف، الأربعاء، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي زار الخطوط الأمامية في مدينة باخموت، محور القتال الرئيسي بين بلاده والقوات الروسية منذ الصيف، وذلك بعيد إعلان قوات موالية لموسكو أن المدينة باتت محاصرة عمليا.



على خط الجبهة



ذكر موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت أن زيلينسكي زار القوات المحاربة في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس، التي تقع فيها باخموت.



يبدو أن زيلينسكي أراد توجيه رسالة بزيارة دونيتسك مفادها التمسك بهذه المنطقة رغم سقوط مساحات منها في قبضة الروس، علما بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار قبل أيام مدينة ماريوبول التي تقع ضمن حدودها.



لم توضح الرئاسة الأوكرانية متى حدثت الزيارة بالضبط.



قالت الرئاسة الأوكرانية إن زيلينسكي زار مواقع الجبهة الأمامية للجيش في منطقة باخموت، حيث استمع إلى تقارير بشأن وضع العمليات ومسار "الأعمال العدائية" هناك.



أضافت أن زيلينسكي تحدث إلى الجنود وأعرب عن شكره لهم لدفاعهم عن أوكرانيا.



قال زيلينسكي: "أنا فخور أن أكون هنا اليوم في شرقي أوكرانيا، في دونباس، لكي أكرّم أبطالنا".



باخموت محاصرة



كان مسؤول موال لموسكو ذكر في وقت سابق أن مدينة باخموت باتت محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.



أوضح المسؤول في السلطات الموالية لروسيا في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد أن باخموت محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.



رغم أنه لم يصدر على الفور تعليق أوكراني على هذه التصريحات، إلا أن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، قال في وقت سابق إن موسكو تحاول إطباق الحصار على المدينة.



يشكل الاستيلاء على باخموت أولوية لدى روسيا في استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا.



تعرضت المدينة لدمار كبير بسبب القتال الدائر منذ شهور، إذ تشن روسيا هجمات متكررة.



رواية المخابرات البريطانية



من جانبها، قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن هناك احتمالا أن يكون الهجوم الروسي على بلدة باخموت يفقد الزخم المحدود الذي حصل عليه.



وكتبت الوزارة على "تويتر" في نشرة دورية أن هذا ربما يحدث بسبب "إعادة نشر بعض وحدات وزارة الدفاع الروسية في قطاعات أخرى"، وفق "رويترز"



وصدت القوات الأوكرانية الثلاثاء محاولات روسية للتقدم إلى وسط مدينة باخموت الصغيرة في شرق البلاد.



زيارة بوتين



كانت روسيا أعلنت، الأحد، أن رئيسها فلاديمير بوتين زار بشكل مفاجئ مدينة ماريوبول في دونيتسك.



وصل بوتين إلى المدينة عبر طائرة مروحية، وتحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.



قالت وسائل إعلام رسمية إنه تفقد عددا من المشاريع في المدينة وتحدث إلى السكان فيها.



استمع بوتين إلى تفاصيل من المسؤولين بشأن التقدم المُحرز في أعمال إعادة الإعمار والترميم في المدينة الساحلية.

هذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى أراض أوكرانية تسيطر عليها قواته منذ بدء الحرب.