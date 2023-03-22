انت الان تتابع خبر أمريكا : لا مؤشرات على إنتهاء حرب أوكرانيا قريباً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن أمريكا لا تتوقع أن النزاع في أوكرانيا سينتهي قريبا، وقال:" كما لا نريد وقفا لإطلاق النار الآن".



وأشار كيربي خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء : "بناء على ما نراه اليوم، نحن لا نرصد أي شيء... يبعث على الأمل بأن هذه الحرب ستنتهي في وقت قريب".



وجدد المسؤول الأمريكي التأكيد على أن واشنطن لا ترغب في وقف إطلاق النار في أوكرانيا في الوقت الراهن.



وزعم أن أحد أسباب ذلك يتمثل في أن روسيا "تواجه المشاكل" ونقص الإمدادات في ميدان القتال.



وقال بهذا الخصوص: "لا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار الآن لأنه سيجمد خطوط التماس"، معتبرا أن ذلك "سيوفر فرصة لروسيا لإعادة تجهيز الجيش، وزيادة عدد الأفراد".