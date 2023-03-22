انت الان تتابع خبر مقتل شخصين بزلزال ضرب أفغانستان و الباكستان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضرب مساء الثلاثاء زلزالاً قوياً في المناطق الشمالية شرق أفغانستان و متناطق متفرقة من الباكستان وكان السكان قد شعروا بهزات ارتدادية في مناطق واسعة.



وأشارت تقارير صحفية أفغانية ان شخصين قُتلا في ولاية لغمان جراء الزلزال .



وكان مركز الزلزال الذي بلغت شدته ست درجات ونصف الدرجة في جبال "هندو كوش" في مقاطعة بدخشان.



وقال متحدث باسم حركة طالبان لبي بي سي: "إن الخسائر والأضرار محدودة حتى الآن".



وفي باكستان المجاورة أصيب عشرات الأشخاص بجروح في شمال غرب البلاد جراء الزلزال.