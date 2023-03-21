29 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال

انت الان تتابع خبر 29أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين الفلسطينية عبد الناصر فروانة أن هناك 29 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال في ظروف معيشية وصحية صعبة بينهن خمس أمهات. واشار فروانة في بيان صحفي اليوم بمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم الثلاثاء، إلى ان 17 ألف فلسطينية تعرضن للاعتقال منذ سنة 1967، بينهن أمهات ونساء طاعنات في السن، وزوجات وحوامل ومريضات، بعضهن أنجبن أطفالا في ظل ظروف اعتقال مهينة لإنسانية الإنسان.



وأكد أن "عيد الأم" ليس مناسبة سعيدة للأسيرات وأطفالهن، موضحا أن الأمهات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يُحتجزن في ظروف صعبة وأوضاع صحية سيئة ويواجهن أشكالاً متعددة من الحرمان منها الإهمال الطبي.



وأضاف، إن الاحتلال يحرم كثيرا من الأمهات الفلسطينيات من رؤية أبنائهن الأسرى بهذه المناسبة بل ويمنع تمرير كلمات التكريم من الأسرى لأمهاتهم عبر شبك الزيارة أو من خلال الهواتف، في وقت تزداد مستويات القلق لدى الأمهات في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية والتحضير لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يعتزم الأسرى البدء به في الأول من شهر رمضان المبارك احتجاجا على إجراءات الاحتلال.

