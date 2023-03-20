انت الان تتابع خبر مقتل مستوطن تعرض للإصابة بهجوم تل أبيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح مصدر طبي تابع للإحتلال اليوم الإثنين أن مستوطناً قد تعرض للإصابة بهجوم سابق قد قُتل متأثراً بجروح أصيب جراء إطلاق نار في تل أبيب.



وأوضح مركز إيخلوف الطبي في تل أبيب ان أور إشكار، 32 عاماً كان يتلقى الرعاية الطبية وتوفي متاثرا باصابته بجروح مميتة في هجوم شارع ديزنغوف".



وأسفر الهجوم الذي وقع في التاسع من مارس (آذار) 2023 بالقرب من أحد المقاهي في شارع ديزنغوف الحيوي، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.



واستشهد منفذ الهجوم ويدعى معتز بالله الخواجا، من قرية نعلين شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.