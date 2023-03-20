انت الان تتابع خبر دعوات أوروبية للإحتلال للتراجع عن تصريحاتها الخطيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين حكومة الإحتلال للتراجع بشكل فوري عن تصريحات "خطيرة وغير مقبولة" أطلقها وزير المالية التابع للإحتلال الذي يشير فيها إلى "عدم وجود شعب فلسطيني".



وأشار الناطق باسم التكتل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لبرنامج العاشرة، إن الاتحاد الأوروبي "يعترض على هذه التصريحات غير مقبولة والخطيرة للغاية لأنها ستؤدي إلى مزيد من التوتر"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى "التراجع عن هذه التصريحات على الفور".



وكان وزير المالية التابع للإحتلال بتسلئيل سموطريتش صرّح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر، "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار بوينو إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق "يتميز بالتوتر والوضع الأمني السيء في الأراضي المحتلة، وكذلك في إسرائيل".



وجدد دعم التكتل لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال: "نحن ندعم عملية للسلام في الشرق الأوسط التي هي للأسف غير موجودة اليوم ...".



واعتبر بوينو أن "الوقت حان" لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ودعا إلى وقف العنف المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، مشيدا بدور الأردن ومصر الرئيسي في خفض التصعيد.



وقال سموطريتش الذي أثار قبل نحو 3 أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية، "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى دياره".



وأضاف "هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك ... اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".