إنفتاح عراقي لتطوير العلاقات مع السعودية

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رياض - احمد صلاح - استقبل اليوم الإثنين في العاصمة بغداد رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني وزير التجارة السعودي رئيس المجلس التنسيقي العراقي السعودي ماجد القصبي .



وكالن بيان قد نُقل عن السوداني تأكديه "الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصا ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحد من انعكاساتها على المنطقة".



وجاء في البيان عن الوزير السعودي "تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، إلى السوداني".



ووفقا للبيان، أكد القصبي: "مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات".