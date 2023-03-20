انت الان تتابع خبر حماس تُعلق على تصريحات وزير الإحتلال إتجاه الأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إن التصريحات التي أدلى بها ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتيرتش" تجاه الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للكيان المحتل .



هنية قال معلقاً على التصريحات أنها تدل على الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين، بما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.



وكان وزير مالية الاحتلال استخدم خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في "باريس"، خريطة الكيان الإسرائيلي تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية مع الإحتلال .