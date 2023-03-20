انت الان تتابع خبر إدانة فلسطينية حول إنكار الاحتلال لوجود الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وأنكر فيها وجود شعب فلسطين، دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم الحكومة الإسرائيلية الحالية.



وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية ، اليوم الاثنين، في رام الله، أن هذه التصريحات التحريضية مدانة و تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وإن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وتعبر عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا إلى أرضنا وتاريخنا، وأن كل الآثار والتاريخ تبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني.



وتابع: نحن الذين أعطينا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها، هذه الأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون، وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ، وقد تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة الشعب لا تهزها تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة.(بترا)