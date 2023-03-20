انت الان تتابع خبر زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في تركيا، الإثنين، أن زلزالا بقوة 4.3 درجات ضرب كهرمان مرعش التركية، ما أثار القلق بين سكان هذه المناطق خوفا من سيناريو الزلزال المدمر.



وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أكين أوزو"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.



وفي 6 فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.



ضحايا الزلزال



أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن حصيلة الوفيات بسبب كارثة الزلزال، بلغت 47 ألفا و975 شخصا.



الولايات التركية المتضررة من الزلزال هي كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهاطاي وكيليس وملاطية وألازيغ.