بايدن قلق على اسرائيل

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رياض - احمد صلاح - تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو معبراً عن قلقه بشأن الإصلاح الذي تخطط له حكومته للنظام القضائي في إسرائيل.



وأشار البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي قد كرر مخاوف الولايات المتحدة بشأن هذا الإجراء والذي يؤدي إلى عزل القضاء عن النظام السياسي في إسرائيل، وذلك خلال المكالمة التي وصفها مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأنها صريحة وبناءة.



ولا توجد إشارات أن نتنياهو سيتخلى عن هذا الإجراء، بعد رفض الحل الوسط الذي قدمه رئيس الدولة الصوري الأسبوع الماضي.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن بايدن تحدث إلى نتنياهو "كصديق لإسرائيل على أمل التوصل إلى صيغة تسوية".



وقال بايدن إن الإصلاحات يجب أن تحترم ما أسماه "القيم الديموقراطية الأساسية".



ويوم السبت، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، في حوالي 120 مركزا مختلفا في جميع المناطق، احتجاجا على "الإصلاحات القضائية"، حيث تشهد إسرائيل انقساما سياسيا حادا انعكس على جنود الاحتياط والمستوطنين.