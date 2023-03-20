انت الان تتابع خبر الإحتلال يٌغلق حوارة بشكل كامل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سلطات الاحتلال عن إغلاقها لمداخل بلدة حوارة جنوب نابلس بشكل كامل اليوم الإثنين .



الاحتلال أشار أن الإغلاق يتضمن كل المحال التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي للبلدة .



وجاء ذلك الإغلاق بعد إبلاغ ضباط الاحتلال المنتشرين في شوارع البلدة للفلسطينيين بإعلان الشارع الرئيسي منطقة عسكرية مغلقة.



في غضون ذلك، دعا المتحدث باسم عضو كنيست الاحتلال إليشا يارد، إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية الآن.



وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إليشا يارد ردا على هجوم إطلاق النار في حوارة: "امحوا حوارة الآن، دون اعتذار ودون تردد..طالما أننا لا نستوعب هذا، فسوف يستمر القتل في الشوارع".



وأضاف في تغريدة منفصلة: "استوعبوا اليهود، لا أحد يخطط للقلق على سلامتكم. لن يستيقظ النظام إلا عندما تحاول حماية نفسك بيديك"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.