انت الان تتابع خبر وزير الصناعة والتجارة يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف وزير الصناعة والتجارة، وزير العمل يوسف الشمالي، عن سبب ارتفاع بعض أصناف الخضار، قائلا : ان الارتفاع يعود الى الأجواء الباردة التي مرت بها المملكة، وأثرت على بعض المزروعات ".



ولفت في تصريحات اذاعية عبر راديو هلا ، إلى أن أسعار الخضار في السوق الأردني، شهدت انخفاضا في بعض الأصناف مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.



وبين أن وزير الزراعة أكد أن ذروة الإنتاج قادمة، ولكن الظروف الجوية أخرت الإنتاج.



وشدد على أن وزارة الصناعة والتجارة لن تحدد سقوفا سعرية على الخضار، مراعاة بظروف المزارعين.