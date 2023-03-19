قرقاش يُعلّق عل زيارة الأسد للإمارات

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رياض - احمد صلاح - قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش إن موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي.



وقال قرقاش على تويتر: "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد. يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة".



وأضاف: "نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والاقليمي و تجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد اثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية".



وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها أسماء الأسد.