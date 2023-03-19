انت الان تتابع خبر بصورتين .. مسؤول أوكراني يعلق على زيارة بوتين إلى ماريوبول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق مسؤول أوكراني، الأحد، على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي سيطرت عليها قواته في بداية الحرب المندلعة منذ أكثر من عام.



أزمة ثقة؟



ونشر مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورتين لبوتين، لمّح فيهما إلى أن بوتين لا يثق بأعضاء مجلس أمنه القومي.



وكتب غيراشينكو: "صورتان، بوتين في مجلس الأمن القومي وبوتين في ماريوبول".



تساءل المسؤول الأوكراني: هل هو (بوتين) خائف من مسؤوليه أكثر من "سكان" ماريوبول"، ووضع كلمة السكان بين مزدوجين لكونه، على ما يبدو يشكك بهذا المصطلح الذي ساقته وسائل الإعلام الروسية الرسمية.



كان يبدو في صورة اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي أن بوتين جلس على مسافة بعيدة من أعضاء المجلس، بمن فيهم نائب رئيس المجلس، ديميتري ميدفيديف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف.



في المقابل، كان بوتين يقف على مسافة صفر من سكان ماريوبول.