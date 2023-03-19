انت الان تتابع خبر محمد بن راشد يطلق وقف المليار وجبة في رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن إطلاق مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك .



وقال آل مكتوم عبر حسابه في تويتر الأحد: " الإخوة والأخوات .. جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل.. نطلق هذا العام بإذن الله مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك .. هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف .. صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله".



وأضاف: "شخص من كل عشرة في العالم يعاني من الجوع .. وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي وخاصة في شهر الصيام إغاثة الملهوف.. وإطعام الجائع.. والوقف خير دائم بإذن الله .. وقليل دائم خير من كثير منقطع.. وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ دولتنا من كل شر"..