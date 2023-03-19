انت الان تتابع خبر قطر : إحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل اعلام قطرية بأنه إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة القطرية بتاريخ 6 ايار 2021 بشأن القبض على وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة .



أشارت النيابة العامة إلى انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.