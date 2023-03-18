4 إصابات لفلسطينيين برصاص الإحتلال في رام الله

انت الان تتابع خبر4 إصابات لفلسطينيين برصاص الإحتلال في رام الله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض 4 فلسطينيين للإصابة برصاص الاحتلال الحي، مساء السبت، خلال مواجهات اندلعت في بلدة نعلين رام الله، وقرية النبي صالح شمال في رام الله.



وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.



المصادر ذاتها اشارت أن مواطناً أصيب خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله .