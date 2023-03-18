انت الان تتابع خبر مقذوفة صاروخية تسقط بمستوطنة ناحل عوز القريبة من غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل إعلام تابعة للإحتلال مساء اليوم السبت أن مقذوفة صاروخية واحدة سقطت في مستوطنة ناحل عوز بمنطقة مفتوحة.المصادر التابعة للإحتلال قالت انه تم سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة ناحال عوز شرقي قطاع غزة.



وذكرت قوات الإحتلال أن التفاصيل قيد الفحص.



وتأتي صافرات الإنذار هذا المساء بعد نحو أسبوع ونصف من الهدوء في قطاع غزة، حيث انفجرت في وقت سابق قنبلة مزروعة على حدود قطاع غزة ظهرا، بعد أن مرت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي فوقها، وبعد تفجير العبوة، رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، وفق "I24".



وذكر المتحدث باسم جيش الإحتلال أنه لم تقع إصابات بين الجنود،