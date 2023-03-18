انت الان تتابع خبر الرئيس الأوكراني يُعاقب بشار الأسد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشارت مصادر صحفية أوكرانية اليوم السبت أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد فرض عقوبات شخصية على نظيره السوري بشار الأسد.



وكان نص المرسوم الذي تم نشره اليوم السبت قد جاء فيه أن العقوبات تفرض لمدة 10 سنوات وتقضي بتجميد حساباته والحظر على سحب رأس المال من أوكرانيا وإنهاء الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية والحظر على نقل التقنيات وحقوق الملكية الفكرية.



كما تم فرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.