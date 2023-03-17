70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انت الان تتابع خبر70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.



وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم إغلاق الاحتلال لمحاور الطرق والشوارع الرئيسة في القدس لتأمين سير المارثون التهويدي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال، شدّدت من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في بطاقات المواطنين الوافدين إليه، ومنعت العديد من الدخول.--(بتر)