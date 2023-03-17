الإضراب الشامل يعمّ محافظة جنين

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رياض - احمد صلاح - عمّ الإضراب الشامل، اليوم الجمعة، محافظة جنين الفلسطينية، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين أمس.



وقال أمين سر إقليم حركة “فتح” في جنين عطا أبو ارميلة، إن الإضراب الشامل عم المحافظة بدعوة من الحركة وفصائل العمل الوطني والإسلامي، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة الذين ارتقوا برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية، التي اقتحمت مدينة جنين عصر أمس، وهم: صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير(37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما).”وفا”