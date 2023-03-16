انت الان تتابع خبر العاصفة فريدي تقتل 400 شخص في 3 دول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت العاصفة المدارية "فريدي" بوفاة أكثر من 400 شخص في مالاوي وموزمبيق ومدغشقر منذ وصولها إلى اليابسة لأول مرة في أفريقيا في أواخر فبراير/شباط، ثم عاودت ضرب المنطقة للمرة الثانية مطلع هذا الأسبوع.



وقالت وزارة الموارد الطبيعية والتغير المناخي في مالاوي في بيان إن العاصفة الآن آخذة في الانحسار، لكنها تتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في أجزاء من مالاوي ومن المرجح أن تتسبب في مزيد من الفيضانات.



وفي موزمبيق، تعرضت بعض القرى لعزل تام منذ وصول الإعصار إلى اليابسة للمرة الثانية يوم السبت.



وأشارت أرقام حكومية إلى أن 53 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في موزمبيق و326 في مالاوي منذ مطلع الأسبوع.



وكانت العاصفة قد قتلت بالفعل نحو 27 شخصا في مدغشقر وموزمبيق قبل أن تضرب موزمبيق مرة ثانية.



وزار رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا مستشفى الملكة إليزابيث اليوم وشارك في الصلوات مع ضحايا الفيضانات. وخلص آخر إحصاء إلى أن العاصفة أصابت 700 شخص على الأقل في مالاوي.



واضطر البعض إلى دفن موتاهم في ظل استمرار هطول المطر.



وفي قرية متوشيرا في جنوب مالاوي، وقف الرجال في قبور حفرت حديثا امتلأت مثل البرك بالمياه ونزحوا المياه بالدلاء حتى يتمكنوا من إنزال توابيت الموتى.



وبينما بدأت الكهرباء تعود إلى مالاوي اليوم، ما زال عدد من الأماكن المتضررة من العاصفة يفتقر إلى مياه الشرب، منها بلانتير ثاني أكبر مدينة في مالاوي.



وسٌجلت فريدي واحدة من أطول العواصف المدارية أمدا على الإطلاق وواحدة من أكثر العواصف تدميرا في أفريقيا في السنوات القليلة الماضية.