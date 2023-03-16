انت الان تتابع خبر الرئاسة الفلسطينية تعلّق على مجزرة الاحتلال في جنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، اليوم الخميس، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من أبناء الشعب الفلسطيني تهدف إلى تفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع التوتر والعنف.



وشدد أبو ردينة في بيان، على أن المجزرة هي استمرار للعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين الأعزل، وأن هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة، تؤكد أن إسرائيل غير معنية بتاتا بتهدئة الأوضاع ومنع تفجرها، خلافا لكل الجهود الدولية الساعية لمنع التصعيد في شهر رمضان الفضيل.



وأشار إلى أن إسرائيل وحدها تتحمل نتائج هذه السياسات العدوانية، مؤكدا أن الإدانات لم تعد تكفي، وأن المطلوب هو إجراءات عملية على الأرض من قبل الإدارة الأميركية توقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.(بترا)