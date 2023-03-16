انت الان تتابع خبر الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جنين .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 18 آخر بجراح برصاص قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى جنين شمال الضفة الغربية المحتلة عصر اليوم الخميس، بحسب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية.



والشهداء هم بحسب ما أعلنت الوزارة الفلسطينية: يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً (القائد في كتائب القسام)، والشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً (القائد في سرايا القدس)، والشهيد الفتى عمر محمد عوادين ١٦ عاماً.



إضافة إلى شهيد رابع لم تعرف هويته بعد.



وقالت الوزارة الفلسطينية إن مستشفى الرازي استقبل ١٢ إصابة بالرصاص الحي بينها ٤ إصابات خطيرة.



بينما استقبل مستشفى جنين الحكومي ٥ إصابات طفيفة بالرصاص الحي، ومستشفى ابن سينا التخصصي: إصابة طفيفة بالرصاص الحي.



وعقب إطلاق القوات الإسرائيلية الخاصة النار، اندلعت اشتباكات مع المقاومة في المدينة.



ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة بهدف إخراج القوات الخاصة. صفا