السيسي يعزل رئيس أكبر محاكم مصر من منصبه

انت الان تتابع خبرالسيسي يعزل رئيس أكبر محاكم مصر من منصب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً نُشر بالجريدة الرسمية المصرية ينص على عزل القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.



وجاء القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2020 المقيدة برقم 11 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة في 6-6-2020 وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27-11-2022، وبناءً على ما عرضه وزير العدل قرر عزل السيد القاضي محمد فتوح السيد علام – الرئيس بمحكمة استئناف".



ولم يذكر القرار المزيد من التفاصيل حول أسباب عزل القاضي من منصبه.