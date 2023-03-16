انت الان تتابع خبر قتلى في سيول تجتاح ولايات تركية منكوبة من الزلزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول والفيضانات جنوبي البلاد، إلى 14 شخصا.



وقال صويلو في مؤتمر صحفي عقده في ولاية شانلي أورفة، الأربعاء، مع وزيري الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، إن المنطقة المتضررة من كارثة الزلازل في 6 فبراير الماضي، شهدت أمطارا غزيرة بدءا من صباح الثلاثاء.



وأشار إلى أن غزارة الأمطار ازدادت فجر الأربعاء في ولايات شانلي أورفة وأدي يامان وملاطية، ما أدى إلى حدوث سيول وفيضانات، وفقما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.



وكشف صويلو عن أن الكارثة أسفرت عن وفاة 12 شخصا في شانلي أورفة، واثنين في أدي يامان، وأن أعمال البحث مستمرة عن 5 مفقودين.



وأجلت السلطات العديد من الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفة، حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.



وأظهرت مقاطع فيديو نقلتها وسائل الإعلام التركية ومستخدمو مواقع التواصل، السيول التي أدت إلى انجراف التربة والمركبات، والأضرار المادية الكبيرة بالأبنية والمحلات التجارية.