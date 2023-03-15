انت الان تتابع خبر واشنطن تحقق في إسقاط روسيا طائرة أميركية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأمريكي، آنتوني بلينكن، أن التحقيق في حادثة الطائرة المسيرة فوق البحر الأسود لا يزال جاريًا ولا يمكن تحديد الدافع وراء الهجوم. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن حادث تحطم الطائرة المسيرة فوق البحر الأسود قد يكون غير متعمد من روسيا. أفاد الجيش الأمريكي أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود، الثلاثاء بعد أن ألحقت أضرارًا بمروحة الطائرة الأمريكية إم كيو -9 ريبر.



قال بيان صادر عن القيادة الأمريكية في أوروبا، إن الطائرة المسيرة ريبر وطائرتين روسيتين من طراز Su-27 كانتا تحلقان فوق المياه الدولية فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء، عندما حلقت إحدى الطائرات الروسية عمدًا أمام الطائرة وألقت الوقود عليها عدة مرات، ثم اصطدمت الطائرة بمروحة الطائرة بدون طيار، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة MQ-9 في المياه الدولية.



ويمثل هذا الحادث، المرة الأولى التي تدخل فيها الطائرات العسكرية الروسية والأمريكية في اتصال جسدي مباشر منذ أن شنت روسيا غزوها على أوكرانيا قبل أكثر من عام، ومن المرجح أن يزيد التوترات بين البلدين، حيث وصفت الولايات المتحدة تصرفات روسيا بأنها “متهورة وغير احترافية”. وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، قد قال إن روسيا لا تريد “مواجهة” مع الولايات المتحدة وذلك في تصريح بعد استدعائه إلى وزارة الخارجية بأعقاب إسقاط الطائرة المسيرة.