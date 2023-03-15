انت الان تتابع خبر إصابات خلال اقتحام الاحتلال بلدة سعير في الخليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب فلسطيني بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق صباح اليوم الأربعاء في مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل، في وقت اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير وسط اطلاق كثيف للنيران، حيث اندلعت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السامة باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الكتف نُقل على إثرها إلى مستشفى الخليل، كما أصيب العشرات بحالات اختناق.



الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 22 مواطنا فلسطينيا خلال حملة دهم واقتحامات شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات مسلحة في مخيم عسكر وبلدة النصارية قضاء نابلس.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الـ22 للتحقيق لدى أجهزتها الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.



واشار الى ان قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في الضفة، وعبثت بمحتوياتها بعد التحقيق الميداني مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.



وفي الاطار نفسه، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات منطقة "الكركفة" وسط مدينة بيت لحم، وقرية حرملة شرقي المدينة، كما اقتحمت مخيم العروب قضاء الخليل، وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدة "علار" شمالي طولكرم، إضافة إلى مخيم عين السلطان شمالي أريحا.



وفي مخيم عسكر وبلدة النصارية شرق نابلس اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

من جهتها، اكدت مجموعات عرين الأسود في بيان، انها تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس، بصليات من الرصاص.