انت الان تتابع خبر مباحثات كويتية إيرانية لترسيم الحدود البحرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عُقد منذ يومين إجتماعا هاماً بين اللجنة القانونية المشتركة الكويتية ونظيرتها الإيرانية وذلك لبحث قضية "ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.وأوضحت مصادر صحفية كويتية إن "الجنة المشتركة بين البلدين عقدت أعمالها الاثنين في العاصمة الإيرانية، وبحث الجانبان مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وتم التأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وكان قد ترأس الجانب الكويتي في الاجتماع، نائب وزير الخارجية الكويتي السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.



كما بحث العتيبي مع نائب وزير الخارجية الإيراني السفير علي باقري كني "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها"، وذلك خلال جلسة المشاورات السياسية بين البلدين في طهران.



ويأتي ذلك، عقب أيام من إعلان اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران في الصين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.