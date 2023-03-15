انت الان تتابع خبر زلزال جديد يضرب وسط تركيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء وسط تركيا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن معهد رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط.



وجاء في بيان للهيئة، أن مركز الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية، وعلى عمق 5 كيلومترات.



وضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي، الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعتهما عشرات الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي.