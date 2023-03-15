787 شاحنة مساعدات عبرت لسوريا منذ الزلزال

انت الان تتابع خبر 787شاحنة مساعدات عبرت لسوريا منذ الزلزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشارت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن 787 شاحنة تحمل مساعدات مقدمة من سبع وكالات تابعة لها عبرت من تركيا إلى شمال غرب سوريا منذ الزلزال، باستخدام المعابر الحدودية الثلاثة المتاحة.



وأوضح الناطق الأممي ستيفان دوجاريك، أن المنظمات الإنسانية قدمت المساعدات إلى أكثر من 310 آلاف شخص في شباط وأكثر من 140ألف شخص خاصة في المحافظات الأكثر تضررًا مثل حلب وحماة واللاذقية.وكان قد ضرب الشمال السوري و تركيا زلزالاً قوياً ادى لحدوث خسائر بشرية و مادية كبيرة في كلتا الدولتين في الأسابيع القليلة الماضية .