انت الان تتابع خبر السعودية تسجّل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ 4 أشهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد منذ أكثر من 4 أشهر.



ووفقا لإحصاءات الوزارة، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 830,731 حالة، من بينها 3604 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 47 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 817,505 حالات، فيما بقيت حصيلة الوفيات على 9622 حالة وفاة.

