انت الان تتابع خبر البنك الدولي يضع 3 شروط أمام لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج أن على لبنان التدقيق في عمل شركتها الوطنية للكهرباء



ووفق رويترز، أفاد بلحاج بأن ذلك من بين إصلاحات أخرى طلبها البنك الدولي قبل أن يفكر في تمويل قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان



وكان توفير الحكومة للكهرباء في لبنان محدودًا منذ الحرب الأهلية التي استمرت في البلاد من 1975 إلى 1990، لكنه تدهور أكثر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، إذ أنهكت الأزمة المالية قدرة الحكومة على تأمين الوقود



وكان لبنان يأمل في الحصول على تمويل من البنك الدولي، لكن بلحاج قال لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن لبنان ما زال بحاجة إلى إجراء تدقيق في عمل شركة كهرباء لبنان وتفعيل هيئته تنظيم قطاع الكهرباء المعلن عنها حديثا واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل، بحسب بيان من مكتب ميقاتي الذي لم يكن لديه تعليق من رئيس الوزراء



ونقل البيان عن بلحاج قوله "توجد ثلاثة شروط إن نُفذت، سيكون البنك الدولي مستعدا لإعادة النظر في مسألة تمويل قطاع الكهرباء في لبنان"



ووقع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر والحصول على كليهما من سوريا، وهو ما سيضيف ما يصل إلى 700 ميجاوات من الطاقة لشبكته وزيادة إمداد الطاقة بضع ساعات يوميا



ووافق البنك الدولي على تمويل الاتفاقات إن أجرى لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الطاقة



ومحطات الكهرباء الحكومية جميعها تقريبا خارج الخدمة وتسبب تقليل الدعم على الوقود في زيادة ضخمة في تكاليف تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة



وقالت منظمة هيومن رايت ووتش الأسبوع الماضي إن الإهمال وسوء الإدارة والفساد المزعوم على مدى عقود كلها أمور حالت دون توفر الكهرباء للكثيرين في لبنان، وهو ما فاقم بدوره الفقر وعرقل وصول الشعب إلى الأغذية والمياه والرعاية الصحية