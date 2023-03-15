انت الان تتابع خبر السعودية: الدوام الرسمي في رمضان 5 ساعات فقط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان في المملكة العربية السعودية بخمس ساعات فقط.



وأوضحت الوزارة أن ساعات الدوام تبدأ عند العاشرة صباحا وتنتهي عند الثالثة عصرا طيلة أيام رمضان.



وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.



ونصّت اللائحة على أن هذه الصلاحية تأتي من أجل إعطاء الجهات الحكومية المرونة في تحديد بدء ساعات الدوام وفق حاجات العمل، ومراعاة لأوقات الذروة والازدحام، مع التأكيد على أن تلتزم الجهة التي تقوم بمثل تلك التعديلات بإبلاغ موظفيها عن مواعيد ساعات العمل وبدئها وانتهائها بوقت كاف.