انت الان تتابع خبر القمة العربية في السعودية أيار المقبل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في السعودية، سيكون في شهر أيار المقبل.



وجاء ذلك في حديث أدلى به أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعين عقدهما في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ضمن زيارته للبنان؛ للمشاركة في “المنتدى العربي للتنمية المستدامة”، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.



وتطرق أبو الغيط خلال حديثه إلى القمة السعودية الصينية الإيرانية، واصفا إياها بالإيجابية، موضحًا أن نتائجها الأولية هي إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين السعودية وإيران.



وشدد على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، مؤكدًا أن المسألة مسألة وقت، ويجب الإسراع بهذه الخطوة؛ لأن الأمور خطيرة.



ووفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية، فقد شدد ميقاتي، على أهمية أن تعتمد القمة العربية، أفكارا ومبادرات اقتصادية تسهم بتحقيق أهداف التنمية في الدول العربية.



وأشاد ميقاتي “بالدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية والأمانة العامة، مشيرًا إلى أن من المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة، اقتصاديا، يتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة.