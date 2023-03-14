انت الان تتابع خبر الكشف عن فحوى رسالة كان يحملها قاسم سليماني قبل اغتياله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، مؤتمرا صحفيا كشفت خلاله عن "فحوى الرسالة التي كان يحملها قائد فيلق القدس قاسم سليماني في زيارته الى بغداد" قبل أن يغتاله الجيش الامريكي.

وقالت الخارجية الايرانية على لسان المتحدث باسمها ناصر كنعاني أنها "كانت من ضمن الجهود لحل الخلافات بين إيران والسعودية".



وأضاف كنعاني إن "الرسالة كانت من ضمن الجهود المبذولة لحل الخلافات بين إيران والسعودية والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.



وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.



وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.





ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.



كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.