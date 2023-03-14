انت الان تتابع خبر وثائق تكشف هزيمة أمريكية سرية أمام الصين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - روت وثائق رسمية عمرها 63 سنة أفرجت عنها الولايات المتحدة الامركية تفاصيل حرب خفيّة لا يعلمها الكثيرون، وقعت بين بكين وواشنطن وقتل فيها طيّارون وأُسر آخرون.



حسب صحيفة "آسيا تايمز"، ورد في الوثائق التي كان يمتلكها معهد أبحاث القوات الجوية في ألاباما، أنه في عام 1960 وفي ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا، صعد نجم الصين على أنها قوة عسكرية جديدة لها طموح قد يؤثّر على نفوذ أميركا.



حينها بدأت واشنطن تجهيز أسطول جوي من طائرات استطلاع "U2 Spy" لاختراق الأراضي الصينية، والتقاط المواقع المهمّة، ومعرفة ما يحدث داخلها، ولم يكُن حينها متوفر أقمار صناعية متطورة للقيام بالمهمة.



إلا أنه فجأة وقعت حادثة أجبرتها على التراجُع عن هذه الخطة، فقط سقطت طائرة استطلاع أميركية بصاروخ روسي بعد أن اخترقت المجال الجوي الروسي وحلقت فوق قواعد عسكرية.



ورغم أن أميركا حينها زعمت أنها طائرة خاصة بعمليات بحث علمي فإن الاتحاد السوفيتي أثبت أنّ هدفها الاستطلاع والمراقبة بعد أسر طيارها الأميركي والتحقيق معه.



تكمل الوثائق: "حينها وجدت أميركا نفسها في موقف صعب، وبدأت التخطيط بشكل آخر".



أفرجت الولايات المتحدة عن وثائق كان يمتلكها معهد أبحاث القوات الجوية في ألاباما، تروي تفاصيل حرب خفيّة لا يعلمها الكثيرون، وقعت بين بكين وواشنطن، قبل 63 عاما، وقتل فيها طيّارون وأُسر آخرون.





حسب صحيفة "آسيا تايمز"، ورد في الوثائق أنه في عام 1960 وفي ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا، صعد نجم الصين على أنها قوة عسكرية جديدة لها طموح قد يؤثّر على نفوذ أميركا.



حينها بدأت واشنطن تجهيز أسطول جوي من طائرات استطلاع "U2 Spy" لاختراق الأراضي الصينية، والتقاط المواقع المهمّة، ومعرفة ما يحدث داخلها، ولم يكُن حينها متوفر أقمار صناعية متطورة للقيام بالمهمة.



إلا أنه فجأة وقعت حادثة أجبرتها على التراجُع عن هذه الخطة، فقط سقطت طائرة استطلاع أميركية بصاروخ روسي بعد أن اخترقت المجال الجوي الروسي وحلقت فوق قواعد عسكرية.



ورغم أن أميركا حينها زعمت أنها طائرة خاصة بعمليات بحث علمي فإن الاتحاد السوفيتي أثبت أنّ هدفها الاستطلاع والمراقبة بعد أسر طيارها الأميركي والتحقيق معه.



تكمل الوثائق: "حينها وجدت أميركا نفسها في موقف صعب، وبدأت التخطيط بشكل آخر".



شهادة الطيارين



"مايك هوا"، أحد الطيارين الذين قادوا طائرات التجسس يقول، في الوثائق: "كانت الفكرة أن تخرج القطط السوداء في الليل، وعادة ما تنطلق U-2 في الظلام، وكاميراتهم هي العيون التي كانت متخفية للغاية وهادئة ويصعب الحصول عليها".



"عندما تعلم جيش التحرير الشعبي كيفية منع عمليات U-2 في السنوات التالية، لقي 10 طيارين حتفهم خلال المهمات فوق الصين، وبدأ الصينيون في البر الرئيسي تطوير مواقع إطلاق الصواريخ، ونفّذوا أساليب مناورة عالية الدقة في تحريك مواقع الرادارات حسب تحرك الأهداف"، كما يوضح الطيار.



أسر طيارين



إضافة لقتل طيارين، أسرت بكين طيارين أثناء المهمات، وآخر طيار تم الإفراج عنه كان عام 1982؛ أي بعد نحو 20 عاما على هذه الوقائع.



بعد انتهاء الحرب الباردة رسميا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي نهاية الثمانينيات، أمرت واشنطن بعودة باقي أسراب الطائرات الأميركية إلى قواعد جوية في كوريا الجنوبية.