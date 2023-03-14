تحديد مكان اليخت الذي استخدم بتفجير أنابيب السيل الشمالي

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رياض - احمد صلاح - أفادت مجلة "شبيغل" الألمانية بأن يخت "أندروميدا" الذي يعتقد أنه استخدم لتفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، يرسو قرب جزيرة ريوغن الألمانية.



وحسب دراسة المجلة، فإن اليخت موجود حاليا بالقرب من رأس بوغ قريبا من بلدة درانسكيه في جزيرة ريوغن بشمال ألمانيا.



وأشارت المجلة إلى أن المحققين الذين فتشوا اليخت في يناير، صادروا منه الأجهزة الالكترونية لفحصها. وعثر المحققون أيضا على آثار المواد المتفجرة.



وذكرت المجلة أن البريد الالكتروني الذي استخدمه الأشخاص الذين استأجروا اليخت، قد يكون دليلا على صلتهم المحتملة بأوكرانيا.



وكان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والألمانية وغيرها قد أفاد بأن "جماعة موالية لأوكرانيا" قد تكون وراء تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في سبتمبر 2022.



وأشارت التقارير إلى عدم وجود أي دليل على علاقة تلك الجماعة بالسلطات الأوكرانية. واستبعدت كذلك ضلوع الولايات المتحدة أو روسيا في العملية.



وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأوكرانية نفت مسؤوليتها عن تفجير الأنابيب. كما شككت روسيا في صحة المعلومات الواردة في التقارير الإعلامية الغربية.