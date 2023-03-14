انت الان تتابع خبر ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2023، بنسبة 1.83 بالمئة، ليصل إلى النقطة 90.85، مقابل 89.21 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.



وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، إن هذا النمو نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.02 بالمئة، والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.05 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.61 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني من هذا العام بنسبة 4.19 بالمئة، ليصل إلى النقطة 90.85 مقابل 87.19 في شهر كانون الأول من العام الماضي.



ووفقا للتقرير، نتج هذا النمو عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.24 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 23.60 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 8.23 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.