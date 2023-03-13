انت الان تتابع خبر عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث اقتحم المستوطنون ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.



ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.